Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Sáng 1-12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc cha xích chân con trong phòng và đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, xử lý.

Trước đó, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong 1 căn phòng. Bên trong phòng có chiếc giường sắt đã sập, xung quanh đồ đạc bừa bộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của người cha và đề nghị cơ quan chức năng giải cứu cháu nhỏ.

Hình ảnh cháu bé bị xích chân trong phòng, xung quanh đồ đạc bẩn thỉu

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, thông tin trên mạng xã hội cho thấy cháu bé là con của một người dân trên địa bàn. Mẹ đã mất nên cháu ở với cha. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người đàn ông và gia đình bên ngoại để làm rõ nguyên nhân. Nếu người cha không đủ khả năng nuôi con thì sẽ giao cho gia đình bên ngoại nuôi dưỡng.

MAI CƯỜNG