Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm ca nô tại Phú Quốc

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở khách du lịch trên biển Phú Quốc, chiều 11-7, Tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo chính thức vụ việc.

Lực lượng y tế túc trực tại cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc) vào chiều 11-7 để kịp thời cấp cứu các nạn nhân trong vụ chìm ca nô



Khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô mang số hiệu AG-26751 của Công ty Ocean Pearl Island do ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ (khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Pearl), cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam, di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi rời bờ khoảng 400m, bất ngờ gặp gió lớn, ca nô bị lật.

Nhận tin báo, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo UBND tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được 36 nạn nhân; trong đó, 21 người còn sống (17 trường hợp được chuyển đến các bệnh viện ở Phú Quốc điều trị), 15 người chết (13 nam, 2 nữ, quốc tịch Ấn Độ).



Tỉnh ủy An Giang đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc tổ chức cấp cứu và điều trị các nạn nhân bị thương; phối hợp cùng Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đảng ủy - UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương phân công các cơ sở y tế thực hiện cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.



Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các tour tuyến bằng phương tiện thủy tại đặc khu Phú Quốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm.



Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu và điều trị đối với các nạn nhân bị thương. Sở Du lịch tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao có thẩm quyền; chủ động triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thương.



TÂM CHÍ - CHÂU HÀO - ANH LẠC