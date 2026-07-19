Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục

Trải qua những giờ phút sinh tử sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, bệnh nhân người Ấn Độ đã được rút máy tạo nhịp, tự ăn uống sau 6 ngày điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Ngày 19-7, Bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ thông tin về tình trạng bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô.

Bệnh nhân đã hồi phục. Ảnh: BVCC.

Theo đó, sau 6 ngày được điều trị chuyên sâu tại ICU, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, hô hấp không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định, tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh. Bệnh nhân cũng đã được rút máy tạo nhịp.

Dự kiến ngày mai (20-7), sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu.

Bệnh nhân trong vụ lật ca nô đã tỉnh và tiếp xúc với bác sĩ khoa ICU.

Trước đó, ngày 11-7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch do tai nạn: hôn mê, xuất huyết não, gãy xương sườn, nhồi máu cơ tim...

Sau khi hội chẩn trực tuyến, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp có mặt để phối hợp điều trị. Trong đêm 12-7, BS Lý Ích Trung, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch thực hiện đặt 2 stent mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời để giữ tính mạng cho người bệnh.

Ngày 13-7, bệnh nhân được vận chuyển bằng đường hàng không cùng nhóm bác sĩ và trang thiết bị y tế đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị chuyên sâu.

GIAO LINH