Pháp luật

Vụ nữ sinh tử vong do TNGT ở Vĩnh Long: Bắt cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ)

SGGP

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (nữ sinh lớp 9 tử vong) được dư luận đặc biệt quan tâm, chiều 26-3, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là cựu lãnh đạo và điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) để điều tra về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Hai bị can gồm: Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) và Nguyễn Quốc Khanh, cựu Điều tra viên cùng đơn vị.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 trên tuyến tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (cũ), mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính dẫn đến vụ tai nạn, song Việt và Khanh đã không xử lý hình sự tài xế.

TÍN HUY

Từ khóa

Tỉnh lộ 901 Ấp Vĩnh Lợi Nguyễn Quốc Khanh Nguyễn Văn Bảo Trung Lê Quốc Việt Vĩnh Xuân Phó Thủ trưởng Điều tra viên Xử lý hình sự Vĩnh Long

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn