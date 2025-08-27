Vụ thanh niên bị bắn tử vong ở Quảng Trị: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng ngắn

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú (cùng trú tại xã Hiếu Giang) để điều tra về hành vi giết người và che giấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 25-8, nhóm 4 đối tượng cùng nhau đi chơi, mang theo một khẩu súng ngắn do Hồ Quang Đạt mang đến và giao cho Hồ Ngọc Văn cất giữ. Khi đến Km31 Quốc lộ 9 (thuộc thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp), nhóm này dừng xe bên lề đường thì gặp anh H.V.Tr. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Tr. dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Văn. Văn sau đó rút súng bắn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo án.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, giấu 2 xe máy vào cống thoát nước và mang khẩu súng đến cất giấu tại nhà một người dân trong thôn. Đáng chú ý, cả nhóm sau đó trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã truy bắt được cả 4 nghi phạm chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, bất chấp thời tiết mưa bão, đêm tối.

Đối tượng gây án cùng tang vật

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 2 xe máy, điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trong vụ án nghiêm trọng này.

VĂN THẮNG - THÙY TRANG