Vụ thanh niên bị bắn tử vong ở Quảng Trị: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng ngắn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 25-8, nhóm 4 đối tượng cùng nhau đi chơi, mang theo một khẩu súng ngắn do Hồ Quang Đạt mang đến và giao cho Hồ Ngọc Văn cất giữ. Khi đến Km31 Quốc lộ 9 (thuộc thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp), nhóm này dừng xe bên lề đường thì gặp anh H.V.Tr. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Tr. dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Văn. Văn sau đó rút súng bắn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, giấu 2 xe máy vào cống thoát nước và mang khẩu súng đến cất giấu tại nhà một người dân trong thôn. Đáng chú ý, cả nhóm sau đó trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã truy bắt được cả 4 nghi phạm chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, bất chấp thời tiết mưa bão, đêm tối.
Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 2 xe máy, điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.
Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trong vụ án nghiêm trọng này.