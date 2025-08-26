Xác định 2 nghi phạm bắn tử vong thanh niên ở Quảng Trị

Công an xã Hướng Hiệp báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị và phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét các đối tượng gây án.

Chiều 26-8, thông tin từ Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng Hồ Ngọc V. (sinh năm 2007) và Hồ Quang Đ. (sinh năm 2008), cùng trú tại bản Chùa, xã Hiếu Giang là 2 nghi phạm liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối 25-8 tại quốc lộ 9. Đồng thời, tiếp tục truy tìm các đối tượng gây án còn lại.

2 nghi phạm gây ra vụ án giết người

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-8, trên đường từ Cam Lộ về nhà, khi đến ngã ba giao giữa quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, anh H.V.Tr. (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) gặp 4 thanh niên lạ đi trên 2 xe máy đứng bên đường.

Anh Tr. dừng lại hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Một trong số 4 thanh niên lạ đã rút súng bắn vào bụng Tr., rồi cùng đồng bọn bỏ chạy về hướng Cam Lộ.

Nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Khe Sanh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, đến 6 giờ sáng 26-8, anh Tr. tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Hướng Hiệp báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp lấy lời khai nhân chứng để truy tìm nhóm nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Theo lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, anh H.V.Tr. có vợ và con nhỏ 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước mắt, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhận.

VĂN THẮNG