Mở rộng vụ án Lê Trung Khoa: Khởi tố thêm 1 bị can về tội chống phá Nhà nước

SGGPO

Tối 6-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

library-20251206175848-4e474732-8e35-4d7a-8c23-147055c48c3a-img-2660.jpg
Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Bị can Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đây là vụ án khi cơ quan an ninh điều tra mở rộng vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liên quan đến Lê Trung Khoa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về cùng tội danh trên.

ĐỖ TRUNG

