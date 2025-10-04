Cà Mau: Cứu hộ kịp thời 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

Chiều 4-10, thông tin từ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã lai dắt tàu cá trên biển vào bờ an toàn.

Lai dắt tàu cá trên biển. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, lúc 3 giờ 30 ngày 30-9, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo tàu cá BT 93185 TS, do ông Huỳnh Thái Bảo (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đi trên tàu có thêm 2 thuyền viên, hành nghề lưới kéo, khi đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá CM 02850 TS của ông Lê Văn Cắt (sinh năm 1986, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) lập tức ra biển ứng cứu.

Cùng lúc này, tàu cá BT 92637 TS đang hoạt động gần đó đã kịp thời cứu vớt các thuyền viên gặp nạn. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, lai dắt tàu cá bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày tham gia ứng cứu, đến tối 3-9, tàu cá bị nạn đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ lai dắt vào đến đảo Hòn Chuối. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng.

TẤN THÁI