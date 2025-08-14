Vĩnh Long: Kịp thời cứu thuyền viên gặp tai nạn lao động trên biển

Ngày 14-8, Đồn Biên phòng Hàm Luông (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa cứu nạn thành công một thuyền viên gặp tai nạn lao động trên vùng biển Vĩnh Long.

Đồn Biên phòng Hàm Luông kịp thời cấp cứu một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 13-8, Đồn Biên phòng Hàm Luông nhận tin báo từ ông Phan Văn Tráng (sinh năm 1974, ngụ ấp An Thới, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) về việc một thuyền viên trên tàu gặp tai nạn khi đang đánh bắt, ở vị trí cách bờ khoảng 5 hải lý.

Ông Tráng là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá BT-92086-TS, hành nghề lưới vây.

Nạn nhân là ông Trương Văn Rết (sinh năm 1974, cùng ngụ ấp An Thới, xã Tân Thủy) bị gãy xương đùi và tay do tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã khẩn trương điều động cano cùng 5 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Quân y đơn vị tiến hành sơ cứu ban đầu, cố định vết thương và đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong quá trình di chuyển.

Đến 17 giờ 53 ngày 13-8, thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

