Vùng áp thấp gần Philippines có khả năng đi vào Biển Đông

Các chuyên gia khí tượng của Việt Nam và các cơ quan khí tượng quốc tế đang tiếp tục theo dõi một vùng nhiễu động nhiệt đới (ký hiệu Invest 96W) hoạt động trên khu vực đảo Luzon (Philippines), có khả năng cao di chuyển vào Biển Đông rồi tiếp tục mạnh lên.

Vị trí tâm vùng áp thấp lúc 11 giờ ngày 30-6. Ảnh chụp màn hình ứng dụng theo dõi mây vệ tinh Z.E

Theo thông tin cập nhật sáng 30-6 (giờ Việt Nam) từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), áp thấp Invest 96W có cường độ gió khoảng 25-35km/giờ, áp suất trung tâm khoảng 1.006hPa. Xoáy thuận này vẫn là một vùng nhiễu động, chưa phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định, điều kiện môi trường như nhiệt độ mặt nước biển 29-30 độ C, đứt gió ở mức trung bình và dòng thoát khí trên cao là điều kiện tương đối thuận lợi cho quá trình phát triển khi vùng áp thấp này đi vào Biển Đông.

Các mô hình dự báo mà nền tảng Zoom Earth tổng hợp cho thấy Invest 96W nhiều khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, di chuyển qua phía Bắc Philippines trong khoảng 2-3 ngày tới trước khi đi vào Biển Đông.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam đã cung cấp thông tin: vùng áp thấp ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khoảng 70% khả năng đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 1-7.

Một số chuyên gia khí tượng nhận định sau khi đi vào Biển Đông, xoáy thuận này có thể tiếp tục mạnh lên nhờ điều kiện môi trường thuận lợi. Theo kịch bản dự báo của mô hình ECMWF (châu Âu), xoáy thuận có khả năng tiến về khu vực Bắc Biển Đông.

Tin liên quan Áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông từ ngày 1-7

PHÚC VĂN