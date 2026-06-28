Áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông từ ngày 1-7

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Ngày 1-7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện trên vùng biển phía Đông Philippines có một vùng áp thấp hoạt động tại tọa độ khoảng 10 độ Vĩ Bắc, 132 độ Kinh Đông, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Vị trí vùng áp thấp hồi 15 giờ 30 phút ngày 28-6. Ảnh chụp lại màn hình quan sát mây vệ tinh Z.E

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 1-7, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng (khoảng 70%) sẽ đi vào Biển Đông.

Đối với khu vực Bắc bộ, từ đêm 28 đến 30-6 xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng, thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Mưa tập trung tại các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 1 đến 5-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa dông vào đêm và sáng, lượng mưa phổ biến 50-100mm mỗi đợt, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Tại Trung bộ, từ ngày 29 đến 30-6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Từ ngày 1 đến 5-7, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng suy giảm.

Đối với khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, từ ngày 28-6 đến 5-7, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực này có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

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