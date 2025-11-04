Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng ngư dân An Giang bám biển, bảo vệ môi trường

Trong ngày 3 và 4-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy - UBND phường Hà Tiên tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2025.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức chiếu phim tuyên truyền “Phiên tòa giả định” - một vụ án hình sự điển hình về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam... cho đại biểu là cán bộ công chức, viên chức, hội viên và chủ tàu cá, ngư dân trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát biển cũng cấp phát hơn 300 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền và 250 cuốn sách pháp luật, giúp bà con ngư dân nắm vững các quy định khi vươn khơi bám biển; phối hợp Báo Người Lao động trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ và 30 túi thuốc y tế cho các phương tiện tàu cá.

Cùng với đó, đơn vị trao 30 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn phường Hà Tiên cũng tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải các loại đưa về nơi xử lý.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một hoạt động lớn, thể hiện trách nhiệm chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân - những người ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Chúng tôi mong muốn bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành cột mốc sống trên biển, góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc”, Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.

NAM KHÔI