Vườn quốc gia Chư Mom Ray công bố 5 loài động vật, thực vật quý hiếm mới

Theo ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, 5 loài quý hiếm được công bố, bổ sung vào danh mục, gồm: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê pôn, Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn.
Trong 5 loài vừa được bổ sung vào danh mục, 4 loài: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê pôn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Còn Ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm “sẽ nguy cấp” (VU).
Việc bổ sung 5 loài vừa được công bố, nâng tổng số loài đã được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện nay là 1.005 loài động vật, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý, hiếm và 1.896 loài thực vật, trong đó 184 loài nguy cấp, quý, hiếm.