Xã hội

Dự kiến đầu tháng 10-2026 sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Từ ngày 6-7 đến nay, các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ ở 8 vị trí.

Ngày 16-9, trong buổi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo 515 của TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo cấp thẩm quyền để xin ý kiến kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này. Dự kiến sẽ tổ chức khoảng đầu tháng 10-2026.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung gặp gỡ, trao đổi với một cựu chiến binh tại Công viên Lê Thị Riêng
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Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 16-9

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, hiện nay công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được các đơn vị triển khai khẩn trương, tỉ mỉ và khoa học. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổng kết giai đoạn 1 nhằm đánh giá kết quả những việc đã làm được cũng như những việc cần khắc phục. Đó là cơ sở để Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 hiệu quả hơn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027) và hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày 16-9, các thành viên Khối Vũ trang - Biệt động của Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TPHCM phối hợp Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

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Các cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Dịp này, các cựu chiến binh bày tỏ mong mỏi công tác quy tập sớm hoàn thành, sớm đưa những hài cốt đã xác định được danh tính trở về với quê hương, gia đình.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

truy điệu hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng TPHCM

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