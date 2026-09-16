TPHCM trao tặng nhiều công trình đến cán bộ, chiến sĩ ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 16-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các đơn vị quân đội đóng quân tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu TPHCM và đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Nắm Đấm.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đoàn kết, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Nắm Đấm

Sau lễ tưởng niệm, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các đơn vị quân đội đóng quân tại đặc khu Phú Quốc. Tại buổi thăm, đồng chí Bùi Thanh Nhân gửi đến cán bộ, chiến sĩ tình cảm cùng lời chúc tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Đồng chí chia sẻ, qua hành trình đến với các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, các thành viên đoàn càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của người lính nơi đầu sóng ngọn gió; trong đó có cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Đoàn đại biểu TPHCM trao bảng tượng trưng công trình đến Vùng 5 Hải quân

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng chí Bùi Thanh Nhân mong cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân, kịp thời giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc trên biển, đảo.

Đoàn đại biểu TPHCM trao quà đến các lực lượng đóng quân tại đặc khu Phú Quốc

Đồng chí Bùi Thanh Nhân khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp lâu dài, chăm lo hậu phương quân đội; bồi đắp tình yêu biển, đảo, ý thức bảo vệ chủ quyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng trao quà đến 15 chiến sĩ TPHCM

Dịp này, đoàn đại biểu TPHCM trao bảng tượng trưng công trình phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt và học tập tại Vùng 5 Hải quân; trao tặng 2 công trình vườn rau mái che cho các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân; tặng quà đại diện các lực lượng đóng quân trên địa bàn và 15 chiến sĩ TPHCM đang công tác trên địa bàn.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM bàn giao công trình vườn rau mái che tại Kho Tổng hợp K700A, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân. Công trình có diện tích nhà lưới 150m²; được trang bị bể chứa nước, hệ thống tưới phun sương, điện và hệ thống thoát nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình

Công trình góp phần giúp đơn vị chủ động nguồn rau sạch, hạn chế sâu bệnh và tác động bất lợi của thời tiết, cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội. Các công trình được thực hiện từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TPHCM, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

THU HOÀI