Bình Mỹ khai thác lợi thế ven sông Sài Gòn, phát triển thương mại – du lịch sinh thái

Ngày 12-8, Đảng bộ xã Bình Mỹ (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Kiên đề nghị Đảng bộ xã Bình Mỹ khai thác tối đa lợi thế ven sông Sài Gòn, kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ với du lịch sinh thái; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Đồng thời, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá đã đề ra, xây dựng đội ngũ cán bộ “tâm sáng, trí cao, trách nhiệm, gần dân, vì dân”, giữ vững nguyên tắc đoàn kết – thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo

Xã được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, người có công, diện yếu thế; xây dựng chính quyền số minh bạch, tiện lợi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, phấn đấu trở thành hình mẫu về cải cách hành chính ở cấp xã.

Đại biểu dự đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ Nguyễn Chí Dũng phát biểu Theo Bí thư Nguyễn Chí Dũng, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ mới gồm: quy hoạch – quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị nông thôn; cải cách hành chính, chuyển đổi số; và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ sau sáp nhập.

NGÔ BÌNH