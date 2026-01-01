Xã Bà Điểm mang niềm vui đến cho những "công dân đặc biệt"

Xã Bà Điểm thực hiện nghi thức trao giấy khai sinh và thẻ căn cước cho những nhân khẩu "đặc biệt" là cô bác lớn tuổi, chưa từng có giấy tờ hộ tịch.

Xã Bà Điểm ra mắt bộ nhận diện mới

Tối 31-12, UBND xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức lễ hội “Văn hóa - Ẩm thực Đất Vườn Trầu”; ra mắt bộ nhận diện mới của địa phương, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn và tăng cường kết nối chính quyền - người dân trong xu thế chuyển đổi số.

Trong chương trình khai mạc, ban tổ chức còn phát động gây quỹ “Khuyến học, khuyến tài Đất Vườn Trầu”, kêu gọi sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nguồn kinh phí này sẽ dành để hỗ trợ học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình của người dân Đất Vườn Trầu.

Xã Bà Điểm ra mắt Ban vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Vườn Trầu

Tại chương trình, Công an xã Bà Điểm phối hợp UBND xã trao giấy khai sinh và căn cước công dân cho các công dân lớn tuổi chưa từng có giấy tờ hộ tịch.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn (69 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) xúc động khi lần đầu được cầm giấy khai sinh, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc. Có giấy khai sinh, tôi thấy mình như được hòa nhập đầy đủ với xã hội. Tôi cảm ơn chính quyền và Công an xã đã tận tình hỗ trợ”.

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã Bà Điểm trao giấy khai sinh, định danh điện tử cho những "công dân đặc biệt"

Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm Trần Thúy Hương cho biết thêm: Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực xã Bà Điểm được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống anh hùng của vùng đất 18 thôn Vườn Trầu. Đây cũng là dịp để người dân được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, quảng bá các sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – du lịch cộng đồng.

Các gian hàng ẩm thực tại lễ hội

Dịp này, xã Bà Điểm ra mắt bộ nhận diện mới gồm Logo; Cổng thông tin điện tử và Mini App Bà Điểm 4.0, nhằm hướng tới phục vụ người dân tốt hơn trong xu thế chuyển đổi số.

Bà Trần Thúy Hương cho biết thêm, Cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm là kênh thông tin kết nối chính quyền và người dân, hỗ trợ công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, tuyên truyền chủ trương, chính sách và quảng bá hình ảnh xã ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Lãnh đạo xã Bà Điểm trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành

Còn Mini App Bà Điểm 4.0 là nền tảng số, áp dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tiếp nhận nhanh chóng các phản ánh về dịch bệnh, an ninh trật tự, môi trường và trật tự xây dựng. Thông tin được phân loại tự động, chuyển đến đúng bộ phận xử lý, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường sự công khai – minh bạch và nâng cao sự hài lòng của người dân.

NGÔ BÌNH