Xã Đông Thạnh đưa robot tích hợp AI vào phục vụ hành chính công

Ngày 21-1, Tập đoàn MISA và UBND xã Đông Thạnh, TPHCM và Tập đoàn MISA phối hợp tổ chức lễ ra mắt Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và Robot lễ tân phục vụ tại Trung tâm hành chính công.

Tập đoàn MISA và UBND xã Đông Thạnh thực hiện nghi thức kích hoạt hệ thống Robot AI vào quy trình vận hành hành chính công.

Robot lễ tân tích hợp AI có khả năng "trò chuyện" trực tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt; hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và chỉ dẫn đến đúng quầy tiếp nhận hồ sơ. Robot này còn tối ưu luồng di chuyển và phân luồng xếp hàng thông minh, giúp hạn chế ùn ứ vào giờ cao điểm, cải thiện rõ rệt mức độ hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, robot còn có thể hỗ trợ tra cứu thủ tục nhanh theo từng trường hợp, tư vấn thành phần hồ sơ, phí và thời hạn giải quyết.

Với giao diện trực quan, giọng nói rõ ràng và khả năng tương tác tự nhiên, người dân dễ dàng thực hiện mọi thao tác cần thiết ngay từ sảnh tiếp đón. Đây là bước chuyển quan trọng đưa trải nghiệm dịch vụ công tiến gần hơn tới chuẩn mực hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, sau thời gian thí điểm tại Trung tâm hành chính công, robot lễ tân tích hợp AI đã chứng minh hiệu quả trong việc tối ưu hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, tiết kiệm thời gian cho con người.

Bên cạnh robot lễ tân, MISA còn triển khai Hệ thống MISA OneAI. Đây là nền tảng hợp nhất nhiều mô hình AI, từ ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL·E… đến các mô hình AI do MISA phát triển trên cùng một hệ thống. Từ đó giúp các cán bộ vận dụng linh hoạt các mô hình AI để xử lý nghiệp vụ, tiết kiệm tới 80% chi phí so với triển khai riêng lẻ.

Lễ ra mắt là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của xã Đông Thạnh

Nền tảng này cho phép quản trị phân quyền theo phòng, thiết lập định mức sử dụng, theo dõi thống kê theo thời gian thực; bảo đảm AI được dùng đúng việc, đúng mức. Đặc biệt, hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu khi hạ tầng được đặt tại Việt Nam, giúp bảo vệ tối đa dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu vận hành minh bạch và tin cậy.

“Robot lễ tân và ứng dụng MISA OneAI tại xã Đông Thạnh ngày hôm nay sẽ tạo ra một kênh giao tiếp mới, hiện đại và thân thiện, giúp người dân thêm thuận tiện khi làm thủ tục hành chính. MISA kỳ vọng mô hình này tại xã Đông Thạnh sẽ là hình mẫu để nhân rộng ra nhiều địa phương khác”, ông Lê Hữu Nguyên, Phó Tổng Giám đốc MISA cho biết.

