Chung niềm vui bên những cây cầu mới

Trong phạm vi khoảng 7km, 3 cây cầu Kênh Xáng Dọc, Kênh Xáng Ngang (xã Bình Lợi) và Láng Le - Bàu Cò (xã Tân Nhựt) cùng hoàn thành vào cuối tháng 8. Các công trình góp phần nối liền khu dân cư, khu công nghiệp, rút ngắn hành trình đến các địa bàn lân cận, mở thêm không gian giao thương và phát triển.

Trẻ em đi học không phải chờ đò

Trong những ngày vui lễ 2-9, người dân xã Bình Lợi và xã Tân Nhựt chung niềm vui khi các cây cầu mới lần lượt hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chị Nguyễn Thị Hương (ngụ đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi) xúc động nói: “Chúng tôi mừng lắm, bởi cầu Kênh Xáng Ngang hoàn thành, tụi nhỏ đi học không còn sợ trễ giờ vì phải chờ đò. Mỗi khi trời mưa, cha mẹ không còn phải đứng ngồi không yên, lo lắng vì đò lâu cập bến. Với chúng tôi, có cây cầu mới là thêm yên tâm khi con cháu đến trường”.

Cầu Kênh Xáng Dọc được khánh thành và đưa vào sử dụng. ẢNH: THANH HIỀN

Niềm vui có cầu mới đâu chỉ đến với người dân xã Bình Lợi, cánh tài xế xe tải thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua khu vực này cũng “mừng hết biết”. Anh Trần Văn Dũng, một tài xế xe tải, kể trước đây mỗi lần chở hàng từ đường Vườn Thơm sang đường Trương Văn Đa, phải đi vòng hơn 10km. Từ khi cầu mới đưa vào sử dụng, quãng đường được rút ngắn đáng kể, thời gian vận chuyển cũng giảm, việc lưu thông thuận lợi hơn, nhất là vào giờ cao điểm.

Cầu Láng Le - Bàu Cò mới cùng tuyến đường Bà Tỵ được nâng cấp, mở rộng và cầu Tân Bửu hình thành một trục giao thông liên hoàn từ khu vực các Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân qua Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt đến xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Văn Hùng, một người dân ở xã Tân Nhựt, phấn khởi cho biết, từ khi cầu mới hoàn thành, diện mạo khu vực khang trang hơn, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Đặc biệt, tuyến kết nối đến xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh được rút ngắn, thông thoáng hơn trước.

Kết nối giao thông, tạo động lực phát triển

Cầu Kênh Xáng Dọc có tổng mức đầu tư khoảng 237 tỷ đồng, dài 465m, trong đó cầu chính dài 80m, rộng 12m, cùng 4 nhánh cầu dẫn, nối đường Vườn Thơm với đường Trương Văn Đa. Cầu Kênh Xáng Ngang có tổng mức đầu tư khoảng 227 tỷ đồng, dài khoảng 297m, rộng 12m, thay thế bến đò ngang hiện hữu, nối đường Mai Bá Hương qua xã Bình Lợi, hướng về xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Cầu Kênh Xáng Ngang hoàn thành cũng là lúc bến đò Bình Lợi ngưng hoạt động. Phải chia tay nghề đưa đò đã gắn bó hơn 40 năm, nhưng ông Nguyễn Văn Đực vẫn hòa niềm vui với người dân địa phương. “Chắc tôi sẽ nhớ nghề lắm. Nhưng biết sao được, đây cũng là sự phát triển chung. Cầu mới sẽ giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện hơn. Thấy được xã Bình Lợi ngày càng đổi mới, phát triển, người dân địa phương chúng tôi ai cũng vui mừng", ông Đực chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, nhiều năm qua, Khu A và Khu B được nối với nhau bằng cầu sắt Kênh Xáng Dọc cũ, rộng khoảng 3m, tải trọng 8 tấn, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, học sinh và người dân khu vực kênh Xáng Ngang phải qua đò, tiềm ẩn rủi ro khi mưa bão. “Việc hoàn thành cầu Kênh Xáng Ngang và cầu Kênh Xáng Dọc đã chấm dứt những chuyến đò ngang, các vùng được nối kết với nhau, giao thông đường bộ liền mạch, mở ra cơ hội giao thương liên vùng rộng lớn”, bà Nguyễn Thị Liêm nhấn mạnh.

Cầu Láng Le - Bàu Cò có mức đầu tư hơn 207 tỷ đồng, cầu chính dài 363m, rộng 10,5m, đáp ứng lưu thông 2 làn xe. Ông Lê Như Hải Long, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết, nhiều năm qua, khu vực tam giác của xã phần nào hạn chế phát triển do bị bao quanh bởi kênh Xáng Lý Văn Mạnh, sông Chợ Đệm và rạch Bà Tỵ. Trong khi đó, cầu Láng Le - Bàu Cò cũ bằng sắt đã xuống cấp, tải trọng nhỏ, không đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng lớn. Việc đi lại, giao thương với các khu vực lân cận vì thế gặp nhiều khó khăn. Cầu mới cùng tuyến đường Bà Tỵ được nâng cấp, mở rộng tạo thành một trục giao thông liên hoàn, giúp tăng khả năng kết nối của Tân Nhựt với các khu vực lân cận; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân.

THANH HIỀN