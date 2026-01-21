Xã Long Hải phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc trao khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức

Ngày 21-1, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138), Ban An toàn giao thông xã; đồng thời sơ kết công tác phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Long Hải được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Toàn xã xảy ra 64 vụ vi phạm trật tự xã hội, giảm 10 vụ so với năm trước; điều tra làm rõ 52 vụ. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 80%. Trong lĩnh vực ma túy, phát hiện, bắt giữ 80 vụ với 149 đối tượng; lập hồ sơ đưa 303 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được duy trì và nhân rộng như “Nhà trọ an toàn”, “Xã không có tệ nạn ma túy”, “SOS an ninh trật tự”.

Công tác xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được chú trọng. Về trật tự an toàn giao thông, trong năm xảy ra 17 vụ tai nạn, làm 11 người chết, 9 người bị thương.

Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP, lực lượng công an, quân sự và biên phòng trên địa bàn xã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng; tổ chức nhiều đợt tuần tra trên bộ, trên sông và khu vực biển, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản, chống khai thác IUU và triệt phá các điểm tệ nạn ma túy.

Năm 2026, BCĐ 138 và Ban An toàn giao thông xã Long Hải tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm vi phạm trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc yêu cầu các ngành, lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường phối hợp, nhất là trong phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, UBND xã Long Hải đã khen thưởng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; khen thưởng 10 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP năm 2025.

THÀNH HUY