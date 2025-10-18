Xã Long Hải (TPHCM) kêu gọi đầu tư để sớm thành đô thị du lịch biển chất lượng cao

Lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) đã thông tin về 22 dự án đang kêu gọi đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xã Long Hải, TPHCM hội tụ đầy đủ yếu tố rừng và biển để phát triển các loại hình du lịch

Sáng 18-10, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ khoảng 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị và cung cấp thông tin về các dự án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Thông tin tại hội nghị, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 8.700 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước vượt gần 50% dự toán năm; sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 85% kế hoạch...

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, UBND xã Long Hải thông tin về 22 dự án mà xã đang kêu gọi đầu tư ở nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, giao thông, phát triển khu đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ, y tế, an sinh xã hội... UBND xã Long Hải cho biết, việc kêu gọi đầu tư thành công 22 dự án này trong tương lai sẽ giúp Long Hải trở thành một điểm nghỉ dưỡng chất lượng cao của TPHCM.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có nhiều đề xuất, kiến nghị. Theo đó, để mở ra hành lang kinh tế biển, kết nối đô thị - du lịch - cảng biển, giảm áp lực hạ tầng trung tâm, tạo nền tảng cho một đô thị trung tâm, đồng đều, xanh, xã Long Hải cần nghiên cứu thực hiện một khu đô thị du lịch lấn biển; thêm nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch ven sông...

NGUYỄN TUYỀN - PHÚ NGÂN