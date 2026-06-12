Xã Phú Giáo: Cử tri kiến nghị sớm xử lý các điểm ngập nước trong mùa mưa

Chiều 12-6, Tổ đại biểu số 6 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến tập trung phản ánh các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM tại xã Phú Giáo

Cử tri đã kiến nghị các ngành chức năng cần thông tin cụ thể cho người dân được biết tiến độ triển khai các công trình lưới điện 500kV và 220kV; sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước trên tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn qua cầu Vàm Vá và khu vực hẻm 136 trên tuyến ĐT741 trong mùa mưa.

﻿Cử tri xã Phú Giáo phản ánh nhiều vấn đề dân sinh, trong đó có tình trạng ngập nước vào mùa mưa

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn bị hư hỏng; quan tâm hơn đến các chính sách thu hút nhân tài và chế độ, chính sách đối với cán bộ ấp nghỉ công tác.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, đại biểu HĐND Thành phố giải đáp các thắc mắc của cử tri

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 6 HĐND TPHCM, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề liên quan thuộc các cơ quan chức năng thành phố, Tổ đại biểu HĐND TPHCM ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

TÂM TRANG