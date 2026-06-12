Xã Phú Giáo: Cử tri kiến nghị sớm xử lý các điểm ngập nước trong mùa mưa

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến tập trung phản ánh các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị trên địa bàn.
Cử tri đã kiến nghị các ngành chức năng cần thông tin cụ thể cho người dân được biết tiến độ triển khai các công trình lưới điện 500kV và 220kV; sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước trên tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn qua cầu Vàm Vá và khu vực hẻm 136 trên tuyến ĐT741 trong mùa mưa.
Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn bị hư hỏng; quan tâm hơn đến các chính sách thu hút nhân tài và chế độ, chính sách đối với cán bộ ấp nghỉ công tác.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 6 HĐND TPHCM, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề liên quan thuộc các cơ quan chức năng thành phố, Tổ đại biểu HĐND TPHCM ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.