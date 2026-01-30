Xã Phước Hòa có thêm một "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh"

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026), ngày 30-1, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tổ chức lễ ra mắt “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và ra mắt “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” xã Phước Hòa

“Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” được Đảng ủy xã bố trí trong khuôn viên trụ sở Đảng ủy và các đoàn thể xã, tại trụ sở xã Phước Hòa cũ. Không gian được xây dựng trang trọng, bố trí khoa học, giúp người xem dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là nơi trưng bày những tư liệu lịch sử mà còn là môi trường giáo dục trực quan, sinh động cho người xem, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Đồng thời, đây cũng sẽ là địa điểm để các tổ chức Đảng, đoàn thể xã đến sinh hoạt, trao đổi và học tập.

Các đại biểu tham quan "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" xã Phước Hòa

Được biết, đến nay xã Phước Hòa đã xây dựng và ra mắt được 23 “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn xã.

CAO SƠN