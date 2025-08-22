Xã Phước Hòa (TPHCM): Hình thành đô thị sinh thái hiện đại

Dự đại hội có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM...

Các đại biểu tham dự đại hội

Theo đồng chí Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa, trong nhiệm kỳ mới, xã đề ra 20 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Đại hội Đảng bộ xã Phước Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc quan trọng, khơi dậy trí tuệ tập thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, tạo động lực để Phước Hòa bứt phá toàn diện, vững chắc trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tập trung triển khai hiệu quả 8 định hướng lớn, trong đó lưu ý định hình không gian phát triển mới và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, dịch vụ sinh thái, giao thông liên vùng, tạo nền tảng chuyển mình từ xã nông nghiệp sang đô thị sinh thái hiện đại.

Đồng chí gợi mở xã Phú Giáo phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại gắn với công nghiệp bền vững; thu hút doanh nghiệp đầu tư, kết hợp các loại hình thương mại – dịch vụ hiện đại...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Tô Văn Đạt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

NGUYỄN MINH