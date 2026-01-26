Xã Phước Thành: Nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa trước thềm năm mới

Chương trình đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực để các hộ dân, các em học sinh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên trong học tập và lao động sản xuất.

Ngày 26-1, Ủy ban MTTQ xã Phước Thành phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai và chương trình an sinh xã hội năm 2026 với chủ đề “Kết nối tấm lòng – Sẻ chia hạnh phúc”.

Trao kinh phí hỗ trợ xây và sửa chữa nhà Đại đoàn kết

Tại chương trình, xã Phước Thành đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 300 triệu đồng, sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng; trao 20 xe đạp cho HS có hoàn cảnh khó khăn, 10 máy may hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, 22 thẻ BHYT cho người dân khó khăn và 49 suất học bổng cho HS nghèo hiếu học.

Trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Trao máy may hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã.

Trao thẻ BHYT cho hộ nghèo

CAO SƠN