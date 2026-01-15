Xã Vĩnh Lộc, TPHCM: Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính công

Sáng 15-1, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2025, triển khai phương hướng năm 2026 tại xã Vĩnh Lộc.

Năm 2025, kinh tế - xã hội xã Vĩnh Lộc đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách đạt hơn 165% kế hoạch, giải ngân đầu tư công đạt 100%; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến tốt.

Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo đời sống nhân dân được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới gắn với mô hình “Chi bộ 4 tốt” ngày càng hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu, trong thời gian tới, xã Vĩnh Lộc cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của hành chính công. Trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ địa phương, cần đánh giá khách quan, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, có ý kiến góp ý xác đáng, đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng nhằm sớm hoàn thiện các công cụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý, địa phương phải chủ động phân tách, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến hạ tầng, trật tự an toàn xã hội, trật tự xây dựng, dù nhiệm vụ có nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao và duy trì chất lượng đảng viên; đồng thời củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên.

Đối với công tác an sinh xã hội, đồng chí yêu cầu địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2026 an vui, đầm ấm, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dịp này, xã Vĩnh Lộc khen thưởng đối với 8 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

