Đà Nẵng: Thay thế, điều chuyển công chức năng lực yếu, né tránh trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký ban hành Công văn số 1681 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng)

Theo đó, công văn yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với những trường hợp năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, gây trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc.

Thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị, việc chấp hành quy định, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10-11-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong thi hành công vụ.

Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc; chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không trình lên UBND thành phố hoặc lãnh đạo UBND thành phố những nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng tham mưu, nội dung đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, đúng thẩm quyền và thời hạn; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, quá hạn, nhất là các vụ việc sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm dẫn đến chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Song song đó, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và chi trả thu nhập tăng thêm gắn với hiệu quả công việc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát việc giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, đùn đẩy trách nhiệm đối với người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời các cơ quan phải thực hiện nghiêm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; bảo đảm 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng (trừ văn bản mật) được gửi, nhận dưới dạng điện tử và ký số theo quy định.

XUÂN QUỲNH