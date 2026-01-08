Xây dựng Đảng vững mạnh, phục vụ người dân hiệu quả

Sức sống cơ sở

Sau 6 tháng chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Phú An (TPHCM) đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả lãnh đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước

Chiều 8-1, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của phường Phú An.

tk Phú An 1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại phường Phú An

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông, nhấn mạnh thời gian tới, Đảng ủy phường cần từng bước chuyển trạng thái từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và phục vụ người dân”. Trên tinh thần đó, “việc khó không né tránh, việc mới không đợi chờ, việc liên quan với nhau không đùn đẩy”.

anh Thông.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2025

Dù là năm đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, nhưng Đảng bộ phường Phú An đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

tk Phú An 4.jpg
tk Phú An 2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, kết nạp 32 đảng viên, đạt 106% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 36 đồng chí. Đảng bộ phường được kiện toàn với 41 tổ chức cơ sở đảng và hơn 1.100 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên.

Bộ máy chính quyền hoạt động ổn định; cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% hồ sơ được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%.

9.jpg
Trao khen thưởng 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

* Trước đó, phường Phú An đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.

tk Phú An 5.jpg
Lãnh đạo phường Phú An trao quyết định thành lập 2 đơn vị sự nghiệp cấp phường
TÂM TRANG

Từ khóa

Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông Phú An Chiều 8-1 Xây dựng Đảng Đảng bộ Trao quyết định thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập Nguyễn Minh Triết

