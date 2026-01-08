Xây dựng Đảng vững mạnh, phục vụ người dân hiệu quả

Chiều 8-1, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của phường Phú An.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông, nhấn mạnh thời gian tới, Đảng ủy phường cần từng bước chuyển trạng thái từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và phục vụ người dân”. Trên tinh thần đó, “việc khó không né tránh, việc mới không đợi chờ, việc liên quan với nhau không đùn đẩy”.
Dù là năm đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, nhưng Đảng bộ phường Phú An đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, kết nạp 32 đảng viên, đạt 106% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 36 đồng chí. Đảng bộ phường được kiện toàn với 41 tổ chức cơ sở đảng và hơn 1.100 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên.
Bộ máy chính quyền hoạt động ổn định; cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% hồ sơ được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%.
* Trước đó, phường Phú An đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.