Xây dựng Học viện An ninh nhân dân thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tầm quốc tế

Sáng 22-6, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (25-6-1946 - 25-6-2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Ảnh: TRẦN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và bạn bè quốc tế, góp phần giúp Học viện An ninh nhân dân trưởng thành về mọi mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước càng phát triển thì thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao và toàn diện hơn. Bối cảnh đó đặt ra trách nhiệm mới cho Học viện An ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu học viện xác lập định vị phát triển mới, chuyển từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, đạt tầm quốc tế vào năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Cùng với đó, học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu qua các mốc năm 2030, 2035 và 2045; xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể, nỗ lực cao nhất để sớm đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đến dự buổi lễ. Ảnh: TRẦN NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị học viện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng nhà trường thành cơ sở giáo dục đào tạo đạt chuẩn quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế; gương mẫu, đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà hiệu bộ - công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống của Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: TRẦN NAM

Nhắc lại quan điểm của Đại hội XIV của Đảng về an ninh toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia đã được mở rộng theo hướng “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”. Vì vậy, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng ở các biện pháp truyền thống mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là AI và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh. Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi học viện phải khẩn trương có chiến lược, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung đào tạo để cung cấp nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị học viện đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Đối với học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần "ba nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Nhân lực an ninh hiện đại không chỉ cần trung thành tuyệt đối, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, mà còn phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, thích ứng nhanh, hợp tác toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: TRẦN NAM

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN NAM

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Nhà hiệu bộ, công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân.

ĐỖ TRUNG - TRẦN NAM