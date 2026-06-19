Phường Tăng Nhơn Phú phát động thi đua cao điểm

Đây là đợt thi đua cao điểm của phường Tăng Nhơn Phú phát động vào sáng 19-6 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện nhiều công trình về an sinh xã hội, sửa chữa nhà Đại đoàn kết và trao phương tiện sinh kế cho hộ khó khăn; mô hình “Đường thông, hè thoáng, sáng, sạch đẹp tại tuyến đường Man Thiện, Lê Văn Việt”; Tổ phản ứng nhanh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và ngập úng trên địa bàn phường.

Quang cảnh lễ phát động đợt thi đua cao điểm của phường Tăng Nhơn Phú

Dịp này, phường Tăng Nhơn Phú còn tổ chức Hội thi viết cảm nhận với chủ đề “Vinh dự - Tự hào - Khát vọng phát triển”; xây dựng “Không gian tuyên truyền chính trị trực quan”; mô hình ứng dụng “SOS - Khu phố Tăng Nhơn Phú”.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú thực hiện nghi thức phát động đợt thi đua cao điểm

Tại lễ phát động, đồng chí Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác dân vận, chăm lo đời sống người dân, thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội và triển khai các công trình, mô hình, phần việc thi đua thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các nội dung đã cam kết…

Ban Xây dựng Đảng ủy phường, UBND, Ủy ban MTTQ phường, BCH Công an và BCH Quân sự phường ký kết giao ước thi đua

THU HƯỜNG