Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đức là nền kinh tế hàng đầu châu Âu và đứng thứ ba thế giới, trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Hai nước đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và tuân thủ luật pháp quốc tế, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục làm sâu sắc và hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội; tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ USD.

Bên cạnh đó, duy trì việc hai nước là thị trường hàng đầu của nhau tại EU và ASEAN; không ngừng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow khẳng định Đức tôn trọng thể chế chính trị, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ về các cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, ông Bodo Ramelow cho biết các doanh nghiệp Đức đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

Theo ông Bodo Ramelow, các doanh nghiệp Đức sẵn sàng kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cũng nhất trí với đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Đức, qua đó góp phần củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.

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MINH DUY