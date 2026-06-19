Báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Hải Phòng, các nhà báo lão thành và đông đảo người làm báo trong cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu lên một trong những yêu cầu đối với báo chí trong giai đoạn mới. Clip: ĐỖ TRUNG

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026). Với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ là ngày hội tôn vinh nghề báo mà còn là diễn đàn lớn nhất để giới báo chí nhìn lại sứ mệnh của mình trước ngưỡng cửa của những vận hội mới.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của báo chí là giữ vững tính Đảng, tính nhân dân và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Đây được coi là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng qua hơn một thế kỷ gắn bó máu thịt với sự nghiệp giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Mỗi cơ quan báo chí phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc". Trong kỷ nguyên mới, báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà phải đi đầu trong việc đưa các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Sứ mệnh này đòi hỏi người làm báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để định hướng dư luận giữa "cơn lốc" thông tin hỗn loạn trên không gian mạng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện nghi thức khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã đưa ra định hướng sâu sắc: "Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam". Đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý rằng mặc dù cần chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng tòa soạn hội tụ đa nền tảng, nhưng "Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo". Điều này khẳng định rằng, trong kỷ nguyên số, con người vẫn là yếu tố quyết định, sử dụng công nghệ để dẫn dắt dư luận ngay trên các nền tảng số.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, báo chí trong giai đoạn mới phải trở thành vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Thay vì chỉ phản ánh thực tế, báo chí cần tham gia vào quá trình kiến tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo sự đồng thuận xã hội.

Các gian trưng bày báo chí phía Nam tại Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, báo chí được yêu cầu phải giữ vững phương châm "bút sắc, lòng trong, tâm sáng". Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị báo chí phải thể hiện tính nhân văn, tuyên truyền, cảm hóa và giáo dục để người dân hiểu, tin và làm theo Đảng. Song song với đạo đức, vấn đề kinh tế báo chí cũng được đặt ra như một nền tảng để phát triển bền vững.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Hải Phòng tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại các gian trưng bày trong Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí phải "giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số", tăng cường tự chủ để bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống để người làm báo yên tâm cống hiến, tạo ra các tác phẩm giá trị cao.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh thông điệp: "Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng. Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam".

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm gian trưng bày của Hội Nhà báo TPHCM. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng quan điểm về tính định hướng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, giới báo chí đang đứng trước một "bước ngoặt" khi vừa kế thừa truyền thống vẻ vang, vừa phải bứt phá để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Ông cho rằng 3 từ khóa "Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm" chính là sự khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo là luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân.

Một đặc điểm nổi bật của giai đoạn mới là sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Báo chí Việt Nam được yêu cầu phải quyết liệt đổi mới, làm chủ công nghệ để không bị tụt hậu. Công nghệ không chỉ thay đổi phương thức làm báo mà còn là công cụ để báo chí thực hiện tốt hơn chức năng truyền thông chính sách của mình.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận định: "Các kết quả đạt được trong suốt thời gian qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước". Với vị thế là một cực tăng trưởng duy trì mức phát triển hai con số trong 11 năm liên tục, Hải Phòng kỳ vọng báo chí sẽ tiếp tục là nguồn lực lan tỏa hình ảnh thành phố cảng hiện đại, thân thiện.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo TPHCM. Clip: HOÀNG SƠN

Đồng chí Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận; cổ vũ, thôi thúc khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Ông trân trọng đề nghị báo chí tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên mục sâu sắc về môi trường đầu tư, các dự án trọng điểm và giá trị văn hóa lịch sử, từ đó khẳng định vị thế địa phương đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 với 87 gian trưng bày và hàng loạt hoạt động nghiệp vụ sôi động đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của báo chí nước nhà. Đó là biểu trưng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng - nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng.

ĐỖ TRUNG