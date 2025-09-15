Xây dựng Học viện Quốc phòng tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực

Học viện Quốc phòng phải thực sự là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng, an ninh hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 của Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng, sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2024-2025, học viện đã tổ chức đào tạo 18 khóa học tập trung, gồm 12 đối tượng học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan cao cấp của quân đội một số nước... Trong năm học 2024 -2025, học viện có 68 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, có 4 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 3 đề tài cấp tỉnh, thành phố, 56 đề tài cấp cơ sở...

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng ngàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

Học viện là điểm sáng về nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị học viện cần tiếp tục chủ động, nghiêm túc triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội; chủ động chuẩn bị quán triệt, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào công tác huấn luyện - đào tạo để tạo bước đột phá về nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện - đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham quan phòng truyền thống Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý, cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự, nhất là phương thức tác chiến hiện đại, tác chiến đa miền, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng; lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp; đồng thời bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống; đặc biệt coi trọng quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham quan thư viện Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của đất nước với sức mạnh thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành học viện tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế. Học viện Quốc phòng phải thực sự là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng, an ninh hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới. Cùng với đó, phải xây dựng đảng bộ học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học của học viện phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn; tiên phong trong tư tưởng, sáng tạo trong hành động, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền cảm hứng cho học viên bằng chính nhân cách, tri thức, trách nhiệm.

Đối với các học viên, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên mới.

TRẦN BÌNH