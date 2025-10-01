Chính trị

Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 1-10, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, đến dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong quý 3-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Đồng chí Trần Lưu Quang đến dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền báo cáo. Ảnh: VĂN MINH

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khóa

Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhân sự Đảng bộ Quân sự TPHCM đại hội đại biểu Đảng bộ

