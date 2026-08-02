Xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phấn đấu xây dựng đặc khu không ma túy, trở thành nơi đáng sống.

Ngày 2-8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) đặc khu Phú Quốc tổ chức Ngày hội TDBV ANTQ năm 2026.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang)

Cùng dự ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Năm 2025, Công an đặc khu Phú Quốc đã phát hiện, xử lý 144 vụ phạm tội trên các lĩnh vực: trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường và công nghệ cao.

Lực lượng công an đã tổ chức hơn 1.400 buổi tuyên truyền với trên 92.000 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền đến hơn 30.000 hộ dân, cơ sở kinh doanh và trường học; vận động gần 1.000 hộ dân, doanh nghiệp ký cam kết xây dựng các tuyến đường, bãi biển văn minh, an toàn; tổ chức gần 5.000 cuộc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại ngày hội



Tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao những phần quà của Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào TDBV ANTQ Trung ương tặng địa phương và các gia đình chính sách tại Phú Quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc khu Phú Quốc vinh dự được chọn đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, là cơ hội để Phú Quốc bước lên vị trí mới trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Do đó cấp ủy, chính quyền các cấp ở An Giang phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà cho các gia đình khó khăn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bên cạnh đó, phải đổi mới biện pháp xây dựng phong trào bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Đối với đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phấn đấu xây dựng Phú Quốc không ma túy, trở thành nơi đáng sống, để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng các lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ được biểu dương, khen thưởng.

Đặc khu Phú Quốc là 1 quần đảo thuộc tỉnh An Giang, nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên là 576,29 km2, bao gồm 39 đảo lớn nhỏ; có 51 khu phố. Dân số hiện có 61.856 hộ với 174.323 nhân khẩu.

TÂM CHÍ