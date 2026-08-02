Lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một nữ tài xế bị lập biên bản, xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Chiều 2-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế có hành vi lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Clip: Nữ tài xế lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 79A lùi xe tại Km163 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng), gần nút giao Chợ Lầu. Toàn bộ vụ việc được hệ thống camera giám sát ghi lại.

Hình ảnh camera ghi lại xe ô tô chạy lùi trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngay sau đó, lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra. Qua làm việc, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên D.T.H. (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Theo quy định, người điều khiển ô tô chạy lùi trên đường cao tốc bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lùi xe trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm vì các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Lực lượng chức năng khuyến cáo, tài xế nếu đi quá lối ra nên tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay đầu đúng quy định, tuyệt đối không dừng, lùi hoặc quay đầu xe trên đường cao tốc.

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TIẾN THẮNG