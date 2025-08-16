Xây dựng phường Tam Long (TPHCM) trở thành đô thị văn minh

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tam Long (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 dự và chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Tam Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Long, xã Long Phước và phường Long Tâm (TP Bà Rịa trước đây) với tổng diện tích tự nhiên 34,7km2, dân số 41.130 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 36 chi, đảng bộ với tổng cộng 1.595 đảng viên. Phường có hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 56, Tỉnh lộ 52 và một số tuyến giao thông quan trọng khác.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. Chú trọng phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị gắn với phát triển văn hóa - xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đồng bộ với định hướng phát triển của TPHCM, xây dựng phường ngày càng văn minh.

Phường đặt ra một số mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ thu ngân sách hàng năm tăng trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng hơn 72% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 là dưới 0,5% và một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Tam Long

Để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, phường Tam Long đề ra 2 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện chỉnh trang đô thị, phấn đấu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phong cách làm việc chuyên nghiệp để phục vụ người dân, doanh nghiệp; gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông cơ bản thống nhất và đánh giá sự quyết tâm của Đảng bộ phường Tam Long trong việc xác định các chỉ tiêu mang tính chiến đấu rất cao, hướng tới phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp. Phường cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là khu vực ngoài nhà nước, trong các khu dân cư.

Đặc biệt, phường cần chủ động phối hợp nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt đô thị đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu; khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối vào cao tốc đi qua địa bàn phường; quan tâm chăm lo các gia đình có công cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phường Tam Long là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trên toàn phường hiện có 3.510 trường hợp thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng.

