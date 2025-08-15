Ngày 15-8, Đảng bộ xã Long Điền, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Long Điền được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tam An và thị trấn Long Điền, diện tích 37,12km², dân số 22.633 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế phát triển đúng hướng; ngành thương mại, dịch vụ khởi sắc; nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; ngành tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Điền phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng xã Long Điền phát triển toàn diện, mạnh về thương mại, dịch vụ. Kinh tế phát triển theo hướng “Thương mại, dịch vụ - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”.

Đảng bộ xã đã đề ra các mục tiêu quan trọng như: đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 101,332 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 dưới 1%; phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hoàng Hải nhấn mạnh, xã Long Điền có tiềm năng phát triển các khu đô thị sinh thái chất lượng cao, phát triển các tổ hợp thương mại giải trí hiện đại và hệ thống di tích làng nghề phong phú, có giá trị văn hóa lịch sử.

Đây là những điều kiện thuận lợi để Long Điền xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch gắn với phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, kết hợp khai thác du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ xã Long Điền nghiên cứu xây dựng cụ thể tour, tuyến du lịch gắn với các địa danh lịch sử, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cảnh quan, bảo tồn và tôn tạo các di tích một cách bền vững.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Điền khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Điền.

PHÚ NGÂN - ĐÔNG HIẾU