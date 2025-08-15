Xây dựng phường Bà Rịa (TPHCM) trở thành đô thị văn minh

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hưng và Long Toàn với diện tích tự nhiên 15,6km2, dân số 56.163 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 57 tổ chức Đảng, trong đó có 2 Đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 44 chi bộ trực thuộc với tổng số 2.718 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường triển khai 79 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.119 tỷ đồng, trong đó có một số công trình trọng điểm như: Công viên Bà Rịa, kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Phước Hưng và một số dự án khác.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường quyết tâm thực hiện 38 mục tiêu, trong đó có một số mục tiêu đáng chú ý như: Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt trên 110% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 11%/năm; đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 16 (doanh nghiệp); thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 334 triệu đồng/người/năm, tăng 76% so với năm 2025; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều...

Phường Bà Rịa cần khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà phường Bà Rịa cần tập trung thực hiện là đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững về bản lĩnh chính trị, có năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong giải quyết hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phường cần chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để quản lý tốt, không để thất thoát và đề xuất với TPHCM phương án khai thác hiệu quả để tăng nguồn thu từ đất, tránh lãng phí; phải gắn với triển khai hoặc kiến nghị đầu tư các công trình, dự án mới để phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối vào cao tốc đi qua địa bàn phường.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

