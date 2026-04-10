Xe máy liên tục chạy vào tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ

Bất chấp quy định cấm, thời gian gần đây, nhiều người ngang nhiên điều khiển xe máy vào tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, gây cản trở giao thông, dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Clip: Xe máy đi vào tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ

Ngày 10-4, đại diện Đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ cho biết, tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hai bánh đi vào đường cao tốc xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe máy đi vào tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Theo đơn vị quản lý, tuyến cao tốc này có lưu lượng phương tiện rất lớn, chủ yếu là xe tải nặng, xe khách và container lưu thông với tốc độ cao. Đây là tuyến đường cấm hoàn toàn xe máy, xe thô sơ và người đi bộ. Tuy nhiên, tại một số nút giao kết nối với quốc lộ 1 và các tuyến nhánh, vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân không chú ý biển báo hoặc cố tình vượt chốt để đi vào cao tốc.

Xe máy "đi lạc" vào tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Các vị trí thường xảy ra vi phạm gồm nút giao Chà Và trên tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ; nút giao Thân Cửu Nghĩa trên đường dẫn TPHCM – Trung Lương; cùng các nút giao Cái Bè và Cai Lậy trên tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận.

Đơn vị quản lý vận hành cho biết, dù lực lượng chức năng và đơn vị vận hành liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm, thậm chí chống đối, tăng tốc bỏ chạy. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không điều khiển xe máy vào cao tốc, chủ động lựa chọn quốc lộ hoặc tuyến đường song hành để bảo đảm an toàn.

Đại diện lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc cho biết, lực lượng tuần tra thường xuyên trên tuyến, khi phát hiện xe máy sẽ hỗ trợ người và phương tiện ra khỏi cao tốc, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở. Những trường hợp cố tình vượt chốt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Một vụ tai nạn xe máy khi đi vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Từ tháng 2-2026 đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận 37 trường hợp xe máy đi vào cao tốc, riêng trong tháng 3 có 20 trường hợp. Con số này phản ánh mức độ vi phạm đáng báo động, bất chấp nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi xe máy lưu thông giữa dòng phương tiện tốc độ cao.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Cụ thể, người vi phạm bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng nặng, bị tước giấy phép lái xe không thời hạn, thậm chí có thể bị khởi tố hình sự.

Hai xe máy đi vào tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

NGỌC PHÚC