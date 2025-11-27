6 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe dài hơn 5km

Pháp luật

Trưa 27-11, vụ va chạm liên tiếp giữa 6 xe ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh khiến các phương tiện hư hỏng nặng, đồng thời gây kẹt xe dài hơn 5km.

Chiều 27-11, đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Trung Lương phối hợp Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến tiếp tục xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trưa cùng ngày.

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng cao, tại đoạn qua xã Bình Đức do không giữ khoảng cách an toàn 6 phương tiện di chuyển cùng chiều gồm: xe đầu kéo, ô tô con, ô tô 16 chỗ, xe tải và hai ô tô 7 chỗ bất ngờ va chạm liên hoàn. Các xe đều bị ảnh hưởng phần đầu và đuôi, trong đó 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 xe bị hư hỏng nặng

May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, các xe gặp nạn nằm chắn hơn một làn đường, làm giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về miền Tây bị ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài trên 5km.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết phương tiện và tổ chức di dời các xe gặp nạn, từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

