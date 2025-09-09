Xe máy va chạm xe trộn bê tông, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Pháp luật

Tối 9-9, Công an xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông T.M.U. (65 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69D1-308.12 chở bà Q.T.H. (66 tuổi, ngụ ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ) lưu thông từ Cà Mau về hướng cầu Khánh An.

Khi đến ngã ba đường Võ Văn Kiệt - đường Xuyên Á, xe máy của ông U. va chạm với xe trộn bê tông mang biển kiểm soát 69C-079.15 chạy cùng chiều. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ, ông U. bị thương.

Nhận tin báo, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

TẤN THÁI

