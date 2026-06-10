Xét xử 4 bị cáo "rửa tiền" xuyên quốc gia hơn 560 tỷ đồng

Các bị cáo là những mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Ngày 10-6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (sinh năm 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (sinh năm 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (sinh năm 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (sinh năm 1997, trú Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.

4 bị cáo trong đường dây "rửa tiền" xuyên biên giới tại tòa

Theo cáo trạng, 4 bị cáo là những mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Trong tháng 5-2025, hai nạn nhân tại TP Huế bị các bị cáo giả danh cán bộ thuế lừa gạt cài đặt ứng dụng giả mạo eTax Mobile, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút sạch tổng cộng 1,919 tỷ đồng trong tài khoản.

Dòng tiền bất hợp pháp này lập tức được đẩy vào hệ thống của các bị cáo để "làm sạch". Trong đó, Trần Khánh Nhung giữ vai trò cốt cán tại công ty rửa tiền mang tên “68” (thành phố Bavet, Campuchia), quản lý các tài khoản ngân hàng và tham gia điều phối dòng tiền trực tiếp, chịu trách nhiệm rửa tiền. Các bị cáo Cúc, Dung và Danh cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng, trực tiếp thực hiện thao tác "quét mặt sinh trắc học" để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.

Qua sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, cơ quan điều tra phát hiện có tới 43.510 giao dịch với tổng số tiền luân chuyển liên tục hơn 564,5 tỷ đồng. Thủ đoạn chung là dòng tiền quay vòng liên tục, tần suất cực lớn nhưng số dư để lại rất thấp nhằm xóa dấu vết.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù. Các bị cáo cũng bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

VĂN THẮNG