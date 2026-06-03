Bắt tạm giam đối tượng giả nữ sinh viên, lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng qua mạng

Tin vào mối quan hệ tình cảm với một “nữ sinh viên” quen qua Facebook, một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Hồng Thiên An tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 3-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Thiên An (sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C (sinh năm 1974, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Hồng Thiên An chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khoảng đầu tháng 8-2018, Hồng Thiên An lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan”. Sau đó, đối tượng sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (sinh năm 1997, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng) nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng giữa tháng 8-2018, ông Đ.M.C kết bạn với “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin với ông C.

Từ tháng 8-2018 đến tháng 2-2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C. Vì tin tưởng, ông C đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

PHẠM NGA