Tai nghe true wireless WF-1000XM6 với thiết kế công thái học, chất âm vượt trội

Sony Electronics Vietnam đã ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng tai nghe nổi tiếng 1000X với sản phẩm tai nghe true wireless WF-1000XM6. Khi cầm sản phẩm này trên tay, thấy rõ khác biệt và âm thanh cũng đặc biệt khi đeo trên tai.

Tai nghe true wireless WF-1000XM6 của Sony

Thiết kế công thái học của sản phẩm này mang đến cái nhìn mới mẻ khi bắt gặp nó. Bên ngoài, hay còn gọi là hộp chứa tai nghe với một khối hình chữ nhật khá góc cạnh nhưng bên trong thể hiện sự mềm mại khi cầm hai chiếc tai nghe đặt vào tai.

Cụ thể, Sony thiết kế hộp tai nghe theo dạng oval ngang thấp dẹt, bo cong đều 4 góc, kích thước khoảng 61,6 x 41,1 x 26,5mm, nặng 47g. Khi cầm trên tay cảm giác chắc và gọn, vừa lòng bàn tay rất tự nhiên, bỏ túi quần cũng không vướng víu. Toàn bộ bề mặt hộp phủ matte nhám mờ đồng nhất với thân tai nghe. Còn cặp tai nghe mới vặn với hình dạng tự nhiên của vành tai được thiết kế tròn trịa và tối giản.

Với thiết kế này, Sony đã nâng sự vừa vặn này lên tầm cao mới khi thiết kế tai nghe theo đường cong tự nhiên bên trong ống tai người, giảm áp lực và giúp tai nghe êm ái hơn khi đeo. Song song đó bề mặt độc đáo của sản phẩm làm nổi bật từng màu sắc. Với phiên bản màu đen toát ra vẻ sang trọng tinh tế với bề mặt mịn và cảm giác chạm cao cấp; còn màu bạc bạch kim đem lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng.

Song song đó, củ loa được Sony thiết kế hoàn toàn mới, mở ra một chuẩn mực âm thanh mới cho WF-1000XM6. Màng loa có thiết kế độc quyền, kết hợp nhiều chất liệu khác nhau cho phần vòm và viền. Phần viền mềm giúp tái tạo âm trầm sâu lắng, trong khi phần vòm nhẹ và cứng mang đến âm cao rõ ràng và trong trẻo… khi nghe.

Tai nghe này có thể hoạt động đến 8 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 24 giờ khi sử dụng hộp sạc nên người dùng có thể nghe cả ngày mà không cần lo hết pin và thêm vào đó, công nghệ Qi cho phép sạc không dây dễ dàng… là điều người dùng mong muốn.

Chống ồn đã trở thành xu hướng tất yếu của các loại tai nghe và tai nghe WF 1000XM6 mang đến khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm WF-1000XM5.

Đặc biệt, tai nghe WF-1000XM6 tăng hiệu suất khử tiếng ồn ở dải tần số trung tới cao, nhóm tần số thường xuất hiện trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Khi đeo nó, WF-1000XM6 mang đến khả năng tái tạo sự yên tĩnh vượt trội, ngay cả trong những không gian náo nhiệt như tiếng xe ngoài đường.

Để làm được việc này, phía Sony đã tích hợp bộ xử lý chống ồn tiên tiến HD QN3 lên sản phẩm, mang đến khả năng điều khiển chính xác hệ thống microphone để đạt hiệu suất tối ưu. Sâu hơn bên trong, WF-1000XM6 sở hữu bộ xử lý tích hợp V2, là trung tâm vận hành của tai nghe. Kết hợp cùng bộ tối ưu hóa chống ồn thích ứng, công nghệ tiên tiến này phân tích âm thanh bên ngoài và trạng thái đeo theo thời gian thực chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm, từ đó đảm bảo hiệu suất chống ồn tối ưu ở mọi thời điểm. Đây là điều khá thú vị với sản phẩm này.

WF-1000XM6 với kết nối bluetooth tốt hơn nhờ ăng ten lớn hơn 1,5 lần so với thế hệ trước và hiệu suất cải thiện mang đến khả năng kết nối tốt hơn trong mọi môi trường. Sản phẩm còn tương thích với Gemini với chế độ rảnh tay sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần nói "Hey Google..." để kích hoạt Gemini bất cứ lúc nào. Gemini Live luôn sẵn sàng để trò chuyện liền mạch và tự nhiên mà không cần cầm đến điện thoại . WF-1000XM6 sử dụng 25% vật liệu tuần hoàn trong thành phần nhựa cấu tạo nên sản phẩm, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nhựa nguyên sinh, góp phần bảo vệ môi trường.

Về chất lượng âm thanh, những ai yêu thích thương hiệu Sony luôn có lòng tin mỗi khi một sản phẩm mới của hãng ra đời. Trên sản phẩm này, hiệu suất khuếch đại DAC được nâng cấp nhờ bộ xử lý HD QN3e, đảm bảo tất cả nốt nhạc đều được tái tạo trong trẻo vượt trội. Thêm vào đó, Bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32-bit, so với 24-bit của mẫu trước, mang đến âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

WF-1000XM6 cũng được tích hợp các tính năng tiên tiến gồm Hi-Res Audio Wireless (âm thanh Hi-Res không dây), DSEE Extreme (tái tạo âm thanh chất lượng cao từ mọi nguồn), tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tuỳ chỉnh trong ứng dụng Sony I Sound Connect, công nghệ theo dõi chuyển động của đầu và Background Music Effect (mô phỏng môi trường nghe). Đây là những tính năng mà người dùng cần khai thác khi dùng sản phẩm này.

Phía Sony cho biết, tai nghe Sony WF-1000XM6 sẽ được bán tại Việt Nam với giá 7.990.000 đồng và được giao hàng từ sau ngày 23-3-2026 với hai màu: Đen và Bạc Bạch Kim. Trong thời gian mở bán từ ngày 2-3 đến 22-3-2026, khách hàng đặt trước WF-1000XM6 được tặng nhiều quà tặng giá trị khác.

KIM THANH