Xiaomi Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam

Đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VCC nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ đối với các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động truyền thông quảng cáo và hợp tác với các đối tác kinh doanh”.
Được biết VCC đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam với số tiền 290.000.000 đồng về 3 hành vi vi phạm: Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng (KOL/KOC) dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Qua đây VCC đã yêu cầu các Xiaomi Việt Nam chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
“Xiaomi Việt Nam cam kết hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người tiêu dùng, đối tác và các bên liên quan, đồng thời tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam”, đại diện Xiaomi Việt Nam chia sẻ thêm.