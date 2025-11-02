Xiaomi Việt Nam mở bán máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Xiaomi Việt Nam đã mở bán Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg, máy giặt sấy 2 trong 1 mới nhất thuộc dòng sản phẩm Mijia chính hãng tại Việt Nam, mang đến giải pháp giặt sấy toàn diện, thông minh và tiết kiệm không gian.

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer giúp cuộc sống gia đình thảnh thơi hơn

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp cả giặt và sấy trong một thiết bị duy nhất, giúp nhân đôi công năng sử dụng, tối ưu không gian và mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Với dung lượng giặt và sấy lần lượt 10,5kg và 7kg, thiết bị phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình có không gian sinh hoạt nhỏ nhưng vẫn cần một thiết bị đa năng với hiệu suất cao.

Lồng giặt siêu lớn với đường kính 525mm cùng hệ thống Power Wash mang đến khả năng giặt sạch sâu và sấy khô hiệu quả, hạn chế xoắn rối và giảm tình trạng nhàu, nhăn vải trong suốt quá trình vận hành. Thiết bị sử dụng động cơ truyền động trực tiếp giúp vận hành ổn định, hạn chế rung lắc, tiết kiệm điện năng và đảm bảo độ bền của quần áo trong từng chu trình giặt và sấy.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg là công nghệ giặt hơi nước Hygiene, có khả năng loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, đảm bảo quần áo không chỉ sạch mọi vết bẩn, mà còn an toàn cho mọi làn da, thậm chí ở trẻ nhỏ và người có da nhạy cảm.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển và theo dõi chu trình giặt sấy từ xa. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể chọn chương trình giặt, hẹn giờ, nhận thông báo hoàn tất, hoặc kích hoạt chế độ Refresh để loại bỏ mùi và vi khuẩn giữa các lần giặt.

Thiết bị được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp mọi thao tác thiết lập và sử dụng trở nên dễ dàng và thân thiện với người dùng Việt Nam. Thiết bị được trang bị 32 chế độ giặt đa dạng, bao gồm chu trình giặt và sấy nhanh chỉ trong 59 phút cùng các tùy chọn chăm sóc vải chuyên biệt. Nhờ vậy, sản phẩm hỗ trợ người dùng hoàn tất quy trình chăm sóc quần áo một cách nhanh chóng. Ngoài ra, với kết nối Xiaomi HyperOS, thiết bị còn được cập nhật liên tục với các phiên bản, tính năng và chương trình giặt mới để mang đến trải nghiệm tối ưu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Bên cạnh đó, với AI Smart Wash, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg có thể học thói quen sử dụng, tự động đề xuất chế độ giặt và sấy phù hợp, điều chỉnh thời gian và lượng nước tối ưu cho từng loại vải. Đặc biệt, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant, cho phép người dùng khởi động, tạm dừng hoặc chuyển đổi chế độ từ xa một cách tiện lợi.

Từ ngày 1-11-2025, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg chính thức mở bán tại các đại lý phân phối, nhà bán lẻ, các sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng Xiaomi Store trên toàn quốc với mức giá niêm yết 12.490.000 đồng. Trong giai đoạn ưu đãi mở bán từ 1-11 đến 1-12-2025, khách hàng có thể tận hưởng chương trình giảm giá đến 1.000.000 đồng, còn 11.490.000 đồng và trả góp 0% lãi suất… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM