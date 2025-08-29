Giá vàng miếng SJC lên 129,6 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ 45 phút, tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM đã tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào và 129,6 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường cũng là mức giá cao nhất của loại vàng này từ trước đến nay.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng tăng giá vàng miếng SJC thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 126,8-127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay, cũng đã thiết lập đỉnh mới, vượt 124 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào và 124,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 121 triệu đồng/lượng mua vào và 123,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so chiều qua, báo giá ở mức 120,7 triệu đồng/lượng mua vào và 123,7 triệu đồng/lượng bán ra,

Trên thị trường vàng thế giới, giá giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 29-8 (giờ Việt Nam) ở mức 3.409,6 USD/ounce, giảm 2 USD so sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 108,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20,4-20,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,6-15,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN