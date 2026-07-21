Phát hiện 800kg thịt heo bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển trên xe ô tô

Lực lượng chức năng phường Bến Cát (TPHCM) đã phát hiện khoảng 800kg thịt heo có dấu hiệu phân hủy, đang được vận chuyển trên xe ô tô.

Ngày 21-7, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát phối hợp Công an phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM), kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà N.T.N., ở khu phố Mỹ Thạnh 3.

Qua kiểm tra, phát hiện một xe tải biển kiểm soát 63A..., do ông P.V.H. (SN 1971) điều khiển đang thu mua, vận chuyển sản phẩm động vật.

800kg thịt heo bốc mùi, có dấu hiệu phân hủy được vận chuyển trên xe tải bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 800kg thịt heo đã được đóng vào bịch, toàn bộ số thịt bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và đang trong quá trình phân hủy.

Đoàn kiểm tra xác định số thịt đã hư hỏng, không bảo đảm điều kiện lưu thông và sử dụng làm thực phẩm, nên yêu cầu ông H. vận chuyển toàn bộ số thịt heo đến khu liên hợp xử lý chất thải để tiêu hủy theo đúng quy định. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển và tiêu hủy do cá nhân vi phạm tự chịu trách nhiệm.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở 800kg thịt heo bốc mùi hôi thối. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Đoàn cũng yêu cầu ông H. đến cơ quan chức năng để làm việc, chứng minh nguồn gốc của số thịt heo đang vận chuyển.

ĐỨC TRUNG