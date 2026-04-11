Xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng về đất đai trong quý 2

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu tại hội trường, chiều 10-4.

Sáng 10-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Phát biểu tại tổ số 11, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu nhiệm kỳ này là tăng trưởng 2 con số. Làm rõ hơn về các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được các Đại hội Đảng toàn quốc gần đây xác định. Trong đó, thể chế là vấn đề then chốt nhất và một loạt các vấn đề về thể chế trong năm 2026 phải được xử lý dứt điểm.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang báo cáo Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 170 của Quốc hội về xử lý những dự án tồn đọng về đất đai. Chính phủ quyết tâm trong quý 2 phải hoàn thành các phương án xử lý dứt điểm. Thủ tướng nhấn mạnh, một nguồn lực rất lớn khác là hàng ngàn dự án tồn đọng. Nếu khơi thông trở lại thì đó chính là một trong các nguồn lực rất lớn để góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Về đột phá hạ tầng, Thủ tướng cho biết, đã bàn với Bộ trưởng Bộ Công thương về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII để phù hợp với tình hình quốc tế và khu vực hiện nay. "Chúng ta phải điều chỉnh kịp thời về chiến lược năng lượng, xây dựng dự trữ quốc gia, cả về một số mặt hàng thiết yếu, xăng dầu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển các nhà máy điện áp dụng khoa học công nghệ mới đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Chúng ta phải tập trung củng cố nguồn điện nền bên cạnh phát triển các năng lượng tái tạo và bền vững”, Thủ tướng nêu. Song song đó là tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không.

Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ 2026-2031 nhu cầu vốn cho đầu tư rất lớn, trong khi đó, vốn đầu tư công (khoảng trên 8 triệu tỷ đồng) chỉ chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, còn lại khoảng 80% là huy động từ nguồn lực khác. Thủ tướng khẳng định, tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế, không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi lấy sự bất ổn về vĩ mô.

Thảo luận tại tổ số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, muốn tăng trưởng 2 con số phải có đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất. Ngay trong năm 2026, với quyết tâm tăng trưởng 2 con số, trong đó thu ngân sách phải đạt 2,8 triệu tỷ đồng, do đó, cần tập trung vào cải cách theo hướng “5 hóa”: thực hiện triệt để số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích. Cùng với đó, phải cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách từng cấp, từng ngành phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Với điều kiện ở TPHCM, ĐB Trương Minh Huy Vũ (TPHCM), đề xuất, để hấp thụ vốn cho đất nước và cho TPHCM, cần có 1 “bản đồ” để huy động nguồn lực tổng thể trong 5 năm. Cùng với đó, nghiên cứu luật hóa thêm một số mô hình PPP (đối tác công tư). Đối với TPHCM, ĐB đề xuất cân nhắc, xem xét để thành phố phát hành trái phiếu quốc tế.

